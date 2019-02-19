В Бердянске Запорожской области произошел очередной масштабный обвал магистрального канализационного коллектора, аварии на котором три недели назад стали причиной перебоев с водоснабжением города. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщают в социальных сетях жители Бердянска, а также ряд местных СМИ, во вторник бердянский магистральный коллектор, принимающий 80% стоков города, обвалился сразу на двух участках - на ул.Пятигорской рядом с жилым домом, а также на улице Ленинградской, между улицами Вроцлавской и Промышленной. Очевидцы также размещают видео обрушения коллектора в YouTube.

По свидетельствам местных жителей, в последнее время на этих участках происходило активное движение грунта. Коммунальные службы Бердянска обследуют аварийные участки. Местные власти пока не комментируют ситуацию. Проблем с водоснабжением в настоящее время нет.

Как сообщалось, магистральный канализационный коллектор Бердянска начал обрушаться в ночь с 27 на 28 января. Для предотвращения разлива стоков в Бердянске на неделю было отключено водоснабжение в шести районах города. 1 февраля подача воды в город была возобновлена благодаря установке временной обводной станции перекачивания стоков. 3 февраля произошел ряд новых обрушений коллектора, без воды остались 40 000 горожан. Была прекращена централизованная подача воды в отдельных районах Бердянска: Колония, Макорты, Слободка, Коса и часть Центра (от пр. Азовского до пр. Восточного, от ул. Консульской до ул. Горького). Всего было зафиксировано обрушение коллектора в 9 местах.

Полиция Бердянска под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области открыла уголовное производство по признакам ч.1 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Правоохранительные органы подозревают, что канализационный коллектор Бердянска, введенный в эксплуатацию в 2002 году, был смонтирован из бывших в употреблении труб. На данный момент следствие устанавливает круг высокопоставленных чиновников, причастных к строительству коллектора.

Областные власти Запорожья завили, что разрушенный коллектор в Бердянске восстановят за средства городского, областного и государственного бюджетов. Для этого потребуется ориентировочно 110 млн грн.