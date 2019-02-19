Более 40% акций компании "Газтранзит", которая ранее принадлежала российскому "Газпрому", купил за 41 млн гривен венчурный фонд "Голдмен". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



Исходя из данных торгов на фондовой бирже ПФТС, принудительно выставленные на продажу акции "Газтранзита" в начале этого года были проданы за 41,025 млн грн, что на 2% выше изначальной стоимости.

Отмечается, что конечным бенефициаром "Голдмэн" указан Андрей Нестеренко, а управляющим партнером фонда является ООО "Группа компаний "Инвестиционные партнеры" народного депутата Андрея Журжия. Перед этим Украина принудительно продала 40%-ю долю в ОАО "Институт "Южниигипрогаз" (Донецк), принадлежащей ПАО "Газпром".



"Газпрому" и "Нафтогазу" принадлежит по 40,2174% акций "Газтранзита", еще 19,5652% акций турецкой компании Turusgas.

"Газтранзит" был основан в 1997 году для расширения пропускной способности ГТС Украины для увеличения объемов транзита российского газа в Турцию и страны Балканского региона. Компания занимается реализацией проекта по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев-Тирасполь-Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдовы.

Напомним, Газпром проиграл в Украине кассацию на штраф в 172 млрд гривен.

Также "Страна" писала, что Нафтогаз готов отказаться от иска в $11,6 млрд против Газпрома в обмен на сохранение транзита газа.