20 февраля китайская компания Xiaomi неожиданно для своих корейских конкурентов из Samsung, которые также назначили презентацию на эту дату, представила флагман Mi 9. Производитель назвал новинку "боевой ангел". Такой слоган красуется на официальной афише. С одой стороны китайцы намекают на мощную производительность и прекрасный дизайн. С другой, это объясняется договоренностями о взаимном продвижении с создателями фильма "Алита: Боевой ангел".

По сравнению с Mi 8 новый флагман дороже примерно на $150. С учетом надбавки интернет-магазинов средняя цена за базовую версию составит около $600.

Характеристики Mi9 и Mi9 EE

Xiaomi показала две новинки в Китае: Mi9 и Mi9 EE (Explorer Edition). По слухам, после 11 марта выпустят и упрощенную версию флагмана Xiaomi Mi 9 SE.

Xiaomi Mi 9 вышел в двух вариантах с 6/128 Гб и 8/128 Гб памяти. AMOLED дисплей производства Samsung может похвастаться разрешением Full HD+. В целом экран занимает 90,7 % лицевой поверхности за счет небольшого каплевидного выреза под камеру и нижней рамки с минимальными 3,6 мм. Защищает дисплей закаленное стекло Gorilla Glass 6.

Емкость аккумулятора 3300 мАч. Мощность беспроводной зарядки -15 Вт. Сам гаджет также может служить зарядной станцией для совместимых устройств.

В основной камере три модуля. Объективы защищает стекло из искусственного сапфира.

Подэкранный сканер, по данным производителя, сможет распознать отпечаток пальца в сложных условиях, например, на морозе, на солнце, или когда кожа сухая.

В Xiaomi Mi 9 есть горячая кнопка для быстрого запуска приложений и вызова голосового помощника (в международных версиях это Google Assistant). Чтобы вызвать помощник, нужно удерживать клавишу. Кратким или двойным нажатием можно активировать приложения.

Ну, и конечно, флагман оснащен такой технологией, как NFC.

Смартфоны представлены в трех цветах - сером, синем и розовом.

Xiaomi Mi 9 EE тоже вышел в двух версиях. Базовая получила 8/128 Гб, а топовая - 12/256 Гб. Компания позиционирует этот смартфон, как один из самых мощных в мире. Он получил процессор Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ и работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Смартфон получил четыре модуля основной камеры.

У Explorer Edition в линейке есть две модели с прозрачной задней крышкой: специальное издание Xiaomi Mi 9 Explorer Edition и версия обычного Xiaomi Mi 9 - Transparent Edition. Чтобы не вводить в заблуждение покупателей, в компании уточнили, что плата с компонентами под крышкой декоративная, поскольку настоящая не очень-то то эффектно выглядит.

Как прошла презентация

Выводы

Xiaomi Mi 9 не порадует автономностью по сравнению с предыдущим флагманом, но и разочаровать не должен. Емкость аккумулятора 3300 мАч впечатляющей не назовешь. У Mi 8 было больше - 3400 мАч. Но с учетом того, что смартфон получит более энергоэффективную платформу, вероятно, автономность относительно предшественника особо не изменится.

В целом такой емкости вполне достаточно, но конкуренты Huawei и OnePlus устанавливают в свои флагманы более емкие аккумуляторы. Да и Xiaomi часто это практикует, но в недорогих моделях.

В целом компания рассчитывает оттянуть интерес покупателей от флагмана Samsung Galaxy S10, также представленного 20 февраля. Ведь в Xiaomi Mi 9 тоже три камеры и Snapdragon 855, а стоит он почти вдвое дешевле. Время покажет, дала ли плоды такая тактика.

Xiaomi Mi 9 цена, когда выйдет

В онлайн-магазинах, где новый флагман уже поступил в продажу, доставка указана на конец марта. То есть новинку можно будет получить на руки спустя полтора месяца после анонса.

По предварительным данным, цена самой доступной модификации флагмана порядка $487. В целом же стоимость флагмана составит от $00 до $900.

Версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной обойдется в $487 (примерно 13 240 грн). Модель с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной - $517 (около 14 050 грн). Смартфон с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной – $547 (14 866 грн).

Прозрачная модель с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ - $739 (20 100 грн).

Стоит учитывать, что такие ценники установлены для Китая, а когда смартфоны дойдут до Украины, то со всеми наценками магазинов к этим ценникам стоит добавить $50-150.