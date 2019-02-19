Госкомтелерадио во вторник, 19 февраля, расширил список российских изданий, запрещенных к продаже на территории Украины. В него были внесены 19 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды и коммунистическая символика.

"Не будет распространяться в Украине книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева "Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом", которая построена на примерах работы властных структур России. Не представлено разрешения на ввоз книги Игоря Намаконова "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач", в которой как мантра повторяются слова "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди", - говорится в тексте решения.

Под запрет также подпали ряд детских изданий и книги авторов советского периода, в оформлении которых используется коммунистическая и российская символики. Кроме того, запрещена реализация книги Мартина Догерти "Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина", в которой, как отмечается, "фальсифицируется факты, а культурные памятники эпохи Киевской Руси называются русскими".

В список заключенных включена книга Натальи Малиновской "Записки практикующий ведьмы", предисловие к которой рекламирует российские телеканалы.

"Не представлено разрешения на ввоз книги Нино Билиходзе "Грузинская кухня: любовь на вкус" (ООО Эксмо), в которой использованы комментарии известных россиян, имена которых внесены Министерством культуры Украины в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности", - добавили в комитете.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине запретили сборник Довлатова и учебник английского.

Также мы писали о том, что в Украине расширили список запрещенных книг.