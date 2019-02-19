В УЕФА назначили бригаду арбитров на ответную игру 1/16 Лиги Европы между Айнтрахтом и Шахтером во Франкфурте. Встречу команд обслужит испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Об этом сообщили в твиттере Айнтрахта.

Главный арбитр: Антонио Мигель Матеу Лаос;

Боковые судьи: Пау Себриан Девис и Роберто Диас Перес дель Паломар;

Резервный арбитр: Теодоро Собрино Маган

Ответная встреча Шахтера с Айнтрахтом состоится во Франкфурте в четверг, 21 февраля. Первая игра команд в Харькове завершилась со счетом 2:2.

Фото: twitter.com/Eintracht

Матеу Лаос, фото: zimbio.com

Как сообщала "Страна", после ничьей с Айнтрахтом наставник "горняков" рассказал, что думает об арбитрах, удалении Тараса Степаненко и газоне.

Напомним, что после матча Шахтер - Айнтрахт жена Пятова родила голкиперу дончан первого сына.