Национальный банк Украины на 20 февраля установил официальный курс на уровне 27,17 грн/доллар, что на одну копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 февраля установлен на таком уровне: 2717,3251 гривен за 100 долларов (-1,2663 гривен). При этом курс доллара на 19 февраля составляет 2718,5914 гривен за 100 долларов. Отметим, что курс гривны к евро на 20 февраля находится уровне 3068,9470 гривен за 100 евро (-10,6733 гривен). При этом курс евро на 19 февраля составляет 3079,6203 гривен за 100 евро.

Фото: bank.gov.ua

Также отметим, что на межбанковском валютном рынке по состоянию на 19 февраля доллар укрепился до 27,16 грн/$1 с 27,185 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки гривны к окончанию торгов составили 27,15-27,17 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке 19 февраля укрепился до 27,1744 грн/$1 с 27,1894 грн/$1.

Как сообщала "Страна", 18 февраля снижение курса доллара в Украине объяснили Днем президентов в США.

Напомним, украинцы купили онлайн 4 млн долларов в первый день работы нового валютного закона.