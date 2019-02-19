Полиция надела электронный браслет, хотя еще несколько часов их не было в городе, на главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, пишут Украинские новости.

"В соответствии с постановлением суда, которое поступило в полицию Херсонской области, этот гражданин отпущен под залог с обязательным ношением электронного средства контроля. В присутствии следователя такой электронный браслет был на него одет", - сообщил Тракало. Спикер добавил, что передвижения подозреваемого разрешено только по городу, а выезд за пределы Херсона возможен только с разрешения следователя Службы безопасности Украины, которая проводит досудебное расследование по этому делу.

Напомним, 11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Гандзюк, которую облили кислотой во дворе дома. Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в суме 2,5 млн грн.

Ранее "Страна" сообщала, что адвокат Мангера внес за него залог в 2,5 миллиона.

Также мы писали о том, что глава Херсонского облсовета Мангер на этой неделее вышел на работу.