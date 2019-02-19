Украинская певица Ани Лорак, которая гастролирует по городам России с концертным шоу "Дива", поддалась жесткой критике, опубликовав несколько видео с концерта в Ессентуках на своей странице в Instagram.

На кадрах Лорак выступает в разных концертных нарядах, однако все они наталкивают на мысль о беременности артистки либо о быстром наборе веса. Так, на видео в синем боди, который похож на сдельный купальник, пользователи сети раскритиковали звезду "по всем параметрам". Юзерам не понравился наряд звезды, они отметили, что он слишком откровенный и подчеркивает ее недостатки.

Заметим, что во время выступления на сцене Ани Лорак действительно выглядит слегка набравшей вес. Фанаты отмечают, что ее движениям не хватает легкости, ляжки и грудь также заметно увеличились в размерах.

"Ну и телеса, беременная дива", "Ее наряды вообще полная катастрофа...позорище, такая красивая, талантливая и никакого вкуса, а жаль", "Беременная или поправилась", "Возраст берет свое", "Купальник все испортил", "Она женщина спортивная, пресс накаченный", "Скоро в трусах петь будет",

#Shadylady#шоуДива#сегодня #Ессентуки Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 18 Фев 2019 в 12:10 PST

Похожая история с обсуждением беременной Лорак была после концерта в Майкопе, где артистка исполнила песню "Забирай сердце, обнимай душу" в серебристом мини с бахромой.

Отметим, что поклонники в последнее время часто критикуют Ани Лорак из-за неуместной одежды. Юзеры приходят к ней на страничку в Instagram, высказывая недовольство внешним видом певицы и концертными костюмами, как в "цирке шапито".

Впрочем, украинскую поп-диву Настю Каменских, которая занимается спортом и ведет здоровый образ жизни, тоже стали подозревать в беременности после серии фотографий в цветном купальнике. Позже фанаты и вовсе убедились в своих подозрениях, разглядев интересное положение певицы благодаря тени у моря.