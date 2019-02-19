Во вторник, 19 февраля, с полуночи до 18.00 противник совершил 11 обстрелов позиций украинской армии на Донбассе, в результате чего один солдат был ранен. Об этом сообщается в сводке штаба Объединенных сил на странице пресс-центра ООС в социальной сети Facebook.

Отметим, что 11 обстрелов - антирекорд этого года.

 

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил

"На протяжении текущих суток, с 00:00 до 18:00, противник обстрелял позиции наших войск 11 раз, семь из которых - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, с общим расходом 307 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм. С начала текущего года сегодня зарегистрировано наибольшее применение противником средств огневого поражения. (…) В результате обстрелов один военнослужащий объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке (по состоянию на 18:00).

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враги пять раз обстреляли позиции украинских военных:

  • из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи населенного пункта Лебединское;
  • из артиллерийских систем калибра 122 мм и второй раз из минометов калибра 120 мм и 82 мм - в районе н.п.Водяное;
  • дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле н.п. Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север", по данным штаба, противник шесть раз обстрелял украинские позиции:

  • из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи села Катериновка;
  • из минометов калибра 82 мм и второй раз из зенитной установки ЗУ-23-2 - в районе Золотое-4;
  • дважды - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе н.п.Новозвановка;
  • из минометов калибра 82 мм, БМП-1, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов - около пгт Луганское.

"Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в штабе.

До этого мы писали, что в ООС заявляют, что сепаратисты заставили чистить украинскую армию снег ложными сообщениями про обстрелы.

Также сообщалось, что на Донбассе обстреляли патруль ОБСЕ.

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