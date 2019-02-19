Украинская сторона на переговорах предлагает разработать не ультимативную, а компромиссную версию с уступками по вопросу миротворческой миссии на Донбассе и мандату миротворцев.

Такое предложение высказал сегодня в Минске представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, сообщает Громадське.

Он также отметил, что российская делегация на различных уровнях в Минске очень активно использует во время переговоров все, что можно использовать как свидетельство, что у Украины нет единства. "Россия будет делать все возможное, чтобы миротворцев на Донбассе не было. Лавров сказал, что "мы не допустим, чтобы с помощью миротворческой миссии Украина взяла территорию под иностранное управление". Россия блокирует тему миротворцев, чтобы не дать приблизиться к имплементации... Но нам не надо впадать в отчаяние", - добавил он.

В октябре 2018 года МинВОТ разработало примерную модель миротворческой миссии на Донбассе.

Ранее "Страна" сообщала, что у Сайдика проговорились о неформальном документе о миссии миротворцев ООН и ОБСЕ на Донбассе.

Также мы писали о том, что что в ОБСЕ готовят для Донбасса и почему эти предложения пока никому не понравились.