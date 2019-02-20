В связи с тем, что Синод ПЦУ представлен в большей степени архиереями УПЦ КП, внутри самой организации начали появляться очередные разногласия, сообщают "Стране" источники в церковных кругах. Так, Филарет через митрополита Агапита ограничил влияние Епифания на учебные заведения и фактически на монастырскую братию.

"Через дней 10 где-то после Синода, Филарет провел беседы со всем епископатом УПЦ КП о том, что общины ПЦУ подчиняются именно УПЦ КП. Тогда особое внимание уделили работе с местными органами власти, мол, те должны понимать о главенстве в епархиях" - рассказывает собеседник "Страны"

"Филарет не оставил без внимания и предстоящие выборы. Он не указывал конкретные фамилии кандидатов, но подчеркивалась позиция того, что нужно поддерживать тех, кто в регионе пользуется большим влиянием" - сообщают "Стране" источники.

Также они говорят, что не так давно Петр Порошенко общался лично с митрополитом Онуфрием. "Встреча прошла по инициативе самого президента. Обсуждались разные вопросы, включая позицию УПЦ на выборах. Общего языка не нашли ни по одному пункту. И в АП сейчас опять планируют активизировать вопрос о прекращении аренды Лавр и других культовых помещений, что переданы в аренду УПЦ" - рассказывают "Стране" источники.

По их данным, к захватам храмов по команде из АП будут привлечены отряды, которые ранее входили в ДУК "Правый сектор" (неофициальная вооруженная структура, которая не входит не в армию, ни в Нацгвардию). Как говорят источники, они уже участвовали в "переводе" церквей под начало ПЦУ.