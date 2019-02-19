Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела против украинских военных из-за ситуации на Донбассе. О этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сообщает ТАСС.

Дела возбуждены из-за "обстрелов силами ООС населенных пунктов Донецкой области" 16 и 18 февраля. по словам Петренко, получили ранения не участвующие в вооруженном конфликте женщина 1949 года рождения и мужчина 1970 года рождения. "По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ")", - отметила она.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские военные захватили в плен противника и убили четверых.

Также мы писали о том, что за день в зоне ООС были ранены 4 бойца и произошло 8 обстрелов украинских позиций.