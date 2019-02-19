Спустя несколько часов после смерти Лагерфельда ему нашли замену
Студийный директор французского модного дома Chanel Виржини Виар станет главным дизайнером бренда после смерти немецкого модельера Карла Лагерфельда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Chanel.
Вирджини Виар пришла в Chanel в 1987 году интерном по рекомендации соседа ее родителей, который оказался помощником князя Монако, пишет издание "Бюро". До этого Виржини интересовалась кино и театром и, например, придумывала костюмы Изабель Аджани и Жерара Депардье для фильма "Камилла Клодель". В 90-х Виар уже помогала Лагерфельду с коллекциями Chloé, а с 1997-го стала координировать кутюрные и подиумные коллекции Chanel. Последние годы под ее кураторством выходило восемь коллекций в год, включая кутюрную, ready-to-wear, межсезонные и Métiers d'Art.
Вирджини Виар. Фото: buro247.ru
22 января на показе Chanel в Париже Лагерфельд впервые не вышел на сцену в финале шоу. Вместо него на подиуме появилась Виар, и это событие взволновало гостей, так как модельер ни разу не пропускал приветственных выходов в финале дефиле.
Напомним, что 19 февраля Лагерфельд скончался в больнице в возрасте 85 лет. Причиной смнерти стал рак поджелудочной железы.
Дизайнер работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу занимался созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.
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