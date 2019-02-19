Студийный директор французского модного дома Chanel Виржини Виар станет главным дизайнером бренда после смерти немецкого модельера Карла Лагерфельда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Chanel.

Вирджини Виар пришла в Chanel в 1987 году интерном по рекомендации соседа ее родителей, который оказался помощником князя Монако, пишет издание "Бюро". До этого Виржини интересовалась кино и театром и, например, придумывала костюмы Изабель Аджани и Жерара Депардье для фильма "Камилла Клодель". В 90-х Виар уже помогала Лагерфельду с коллекциями Chloé, а с 1997-го стала координировать кутюрные и подиумные коллекции Chanel. Последние годы под ее кураторством выходило восемь коллекций в год, включая кутюрную, ready-to-wear, межсезонные и Métiers d'Art.

Вирджини Виар. Фото: buro247.ru

22 января на показе Chanel в Париже Лагерфельд впервые не вышел на сцену в финале шоу. Вместо него на подиуме появилась Виар, и это событие взволновало гостей, так как модельер ни разу не пропускал приветственных выходов в финале дефиле.

Напомним, что 19 февраля Лагерфельд скончался в больнице в возрасте 85 лет. Причиной смнерти стал рак поджелудочной железы.

Дизайнер работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу занимался созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.

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