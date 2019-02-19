В Приватбанке уволился главный айтишник
Наблюдательный совет принял отставку члена правления государственного "Приватбанка" по вопросам информационных технологий Александра Дрелинга. Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Дрелинг присоединился к команде "Приватбанка" в 2016 году в период национализации, когда первоочередной задачей было стабилизировать IT-системы банка и обеспечить непрерывность деятельности крупнейшего финансового учреждения страны", - говорится в сообщении.
Новым членом правления банка по вопросам информационных технологий станет Андрей Гриценюк.
Как сообщала "Страна", Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов признали нанесение убытков Приватбанку на $250 млн. Об этом говорится в решении Высокого суда Лондона.
Также стало известно, что Приватбанк планировал возместить семье Суркисов 1 миллиард гривен.
Напомним также, что Коломойский отсудил у Приватбанка почти 25 миллионов гривен.