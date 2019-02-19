Наблюдательный совет принял отставку члена правления государственного "Приватбанка" по вопросам информационных технологий Александра Дрелинга. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Дрелинг присоединился к команде "Приватбанка" в 2016 году в период национализации, когда первоочередной задачей было стабилизировать IT-системы банка и обеспечить непрерывность деятельности крупнейшего финансового учреждения страны", - говорится в сообщении.

Новым членом правления банка по вопросам информационных технологий станет Андрей Гриценюк.

Как сообщала "Страна", Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов признали нанесение убытков Приватбанку на $250 млн. Об этом говорится в решении Высокого суда Лондона.

Также стало известно, что Приватбанк планировал возместить семье Суркисов 1 миллиард гривен.

Напомним также, что Коломойский отсудил у Приватбанка почти 25 миллионов гривен.