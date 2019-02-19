Сегодня, 19 февраля, харьковский Окружной административный суд удовлетворил заявление активистов Харьковского антикоррупционного центра об обеспечении иска по тарифам. Решение о приостановлении действия новых тарифов вступает в силу с 20 февраля до рассмотрения иска по существу. Данную информацию подтвердил на своей странице в Facebook член правления ХАЦ Дмитрий Булах.

Скриншот: Facebook/Дмитрий Булах

"Тарифы по 6 грн. трамваям и троллейбусам остановили! С завтрашнего дня по 4 грн", — написал он.

"Заявление об обеспечении административного иска удовлетворить. Решение вступает в силу немедленно с момента провозглашения. Решение суда может быть обжаловано", — цитирует судью Елену Шляхову местное издание MyKharkov.info.

Вместе с этим проходит рассмотрение иска активистов об отмене новых тарифов на проезд в Харьковском метрополитене. Как отмечает издание, мэрия Харькова уверяет, что новые тарифы в трамваях, троллейбусах и метрополитене были введены в соответствии со всеми необходимыми законодательными нормами.

Напомним, с 7 февраля в Харькове проезд в метро, троллейбусах и трамваях должен был подорожать до столичного уровня.

Также мы писали, что в Укрзализныце хотят повысить цены на проезд более чем в 2 раза.