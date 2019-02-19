Суд по делу о смертельном ДТП в центре Харькова удалился в совещательную комнату, огласить приговор планируется 26 февраля. Об этом 19 февраля сообщает Интерфакс-Украина.

Гособвинение потребовало признать Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, а гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме.

При этом защита Елены Зайцевой считает, что ее степень вины меньше, чем другого обвиняемого Геннадия Дронова.

"Считаю, что вина обвиняемых в данном деле в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины доказана во время судебного рассмотрения, но степень вины Дронова Геннадия Алексеевича считаю большей, чем Зайцевой Елены Олеговны, принимая во внимание значительно бОльшую возможность предотвратить ДТП в данном деле, намного бОльшую техническую возможность остановиться перед столкновением машин в связи со значительно меньшей скоростью движения его авто и учитывая безусловно намного бОльший опыт вождения", - сказала адвокат Зайцевой Юлия Козырь в ходе дебатов в Киевском райсуде Харькова во вторник.

Она попросила суд назначить наказание ее подзащитной с учетом смягчающих обстоятельств. При этом Зайцева признала свою вину и заявила, что готова нести любое наказание, которое назначит суд.

Гособвинители не согласились с позицией защиты Зайцевой. "Сторона обвинения не соглашается с позицией стороны защиты Зайцевой и считает, что оснований для назначения последний наказания с применением положения ст. 69-1 УК отсутствуют, поскольку, как мы отмечали в своей речи и как это установлено в ходе судебного разбирательства, есть только одно обстоятельство, смягчающее наказание Зайцевой: это искреннее раскаяние, которое выразилось в добровольном частичном возмещении ущерба некоторым пострадавшим", - сказал прокурор Валерий Бухан.

В своем последнем слове Геннадий Дронов раскритиковал судебный процесс. "Я, как и все остальные люди думал, что здесь должно быть все честно, справедливо... Но то, что здесь происходило, на истину совсем не похоже... Пользуясь своим словом, я не прошу смягчить мне меру наказания, так как из всего судебного процесса я убедился, что это бесполезно", - сказал Дронов. Он еще раз попросил прощения у потерпевших, подчеркнув при этом, что действовал неумышленно. "Во всем остальном я поддерживаю своих адвокатов и надеюсь на справедливое решение суда", - сказал он и также признал вину.

Напомним, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.

Ранее "Страна" сообщала, что на суде прошли дебаты, кто виноват больше - Зайцева или Дронов.