Геннадий Дронов, второй обвиняемый в смертельном ДТП в центре Харькова, попросил прощения у пострадавших во время своего последнего слова в суде. Об этом пишет УНН во вторник, 19 февраля.

"Искренне прошу простить меня, ведь у меня не было ни малейшего намерения нарушать правила дорожного движения", - цитирует СМИ Дронова. Обвиняемый заявил, что раскаивается и признает свою вину. Дронов также добавил, что не имел возможности помочь пострадавшим материально "не потому, что у него не было желания". По его словам, у него не было возможности продать свой автомобиль. Он добавил, что поддерживает своего адвоката и надеется на справедливое решение суда.

Напомним, резонансное ДТП случилось 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой отбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

"Страна" уже сообщала, что сегодня в ходе дебатов по делу о смертельном ДТП управлявшая автомобилем Lexus Елена Зайцева признала свою вину.