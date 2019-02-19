Во вторник, 19 февраля, на YouTube-канале программы "вДудь" вышло интервью с известным украинским журналистом и телеведущим Дмитрием Гордоном.

Гордон дал интервью в Вене (Австрия). Он сделал смелое заявление о дружбе россиян и украинцев. По мнению Гордона, несмотря на это, россиян и украинцев нельзя называть одним народом, как это делает президент РФ Владимир Путин.

Во время интервью Дмитрий Гордон также назвал украинских и русских политиков "говном", заявив, что эта черта объединяет народы. "Первое. То, что дураков хватает везде, - это бесспорно. И у нас и у вас. Второе. Россияне и украинцы – изначально братья. Это два разных народа. Я не согласен с Владимиром Владимировичем Путиным, который говорит, что это один народ. Это тоска по Советскому Союзу, его ведет не туда вечно. Это два разных народа. А белорусы - третий народ. И они совершенно разные. И россияне, и украинцы, и белорусы обречены на дружбу. Просто российское руководство совершило преступление перед украинским народом и перед своим народом тоже... Теперь российский народ будет страдать. Страдает уже и будет страдать дальше, потому что военная машина РФ вмешалась в украинские внутренние дела. Из-за того, что Россия развязала войну в Украине, отняла территорию, пришла в самый трудный момент. Брат к брату так не приходит!" – рассказал Гордон.

Также он отметил, что дружба Украины с Россией может возобновиться, если Россия отдаст Крым и Добасс, а также принесет публичные извинения перед Украиной. "У нас был трудный момент, мы разбирались в себе, это наше внутреннее дело. Россия забрала Крым, развязала войну на Донбассе, в результате чего погибли более 10 тысяч человек. Это отвратительно и ужасно, поэтому реакция украинцев на россиян сейчас очень обостренная. Вот когда Россия покается и уйдет из украинской территории – будет дружба", – резюмировал Дмитрий.

"Политики в наших странах – говно! А молодежь хорошая, это нас и объединяет. Я надеюсь, что украинская и российская молодежь будут дружить и политиков, которые их рассорили и привели войска в Украину, пошлют нах@р", – добавил Дмитрий Гордон.

Цитата Дмитрия Гордона в записи - на 23:30

Напомним, в июне 2018 года в семье Дмитрия Гордона случилось горе. Умерла его мать - Мина Давыдовна. В соцсетях он сообщил о том, что в этот момент для него "детство закончилось".

Отметим, что интервью с Гордоном не стало дебютным в плане встреч с украинцами. Так, в марте 2018 года Юрий Дудь взял интервью у рок-звезды поколения соцсетей - солиста группы "Пошлая Молли" Кирилла Бледного, родом из Харьковской области. В беседе с видеоблогером Юрием Дудем артист рассказал о своем впечатлении от современной музыки, кумирах детства и лучших местах на Земле.

Напомним, ранее в программе "ВДудь" вышло интервью с лидером российской рок-группы "Алиса" Константином Кинчевым. В беседе он рассказал Дудю о наркотиках, Путине и православии.