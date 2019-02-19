Представители Международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что правительство Украины в течение пяти лет так и не смогло эффективно расследовать преступления, которые были совершенны во время Евромайдана 2013-2014 годов. Об этом на годовщину расстрелов на Майдане сообщает пресс-служба организации.

"Пять лет — это более чем достаточное время для восстановления справедливости. Но для большинства жертв, которые пострадали от рук украинской полиции, справедливость до сих пор недоступна", — заявил старший директор офиса генсекретаря Amnesty International Колм О'Куанахайн.

Он отметил, что украинские политики неоднократно давали громкие обещания, но "факты говорят сами за себя".

"Через год после тех событий мы опубликовали отчет "Украина: год после Майдана — с правосудием затягивают, в правосудии отказывают". Пять лет прошло, но название отчета и до сих пор точно соответствует реалиям. Это позор для украинской системы уголовного судопроизводства", - утверждает он.

Также правозащитники призвали правительство приложить усилия для расследования преступлений, совершенных на Майдане. "Власть должна защитить следователей от политического давления, а также предоставить им ресурсы и полномочия, необходимые для выполнения их задач", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Amnesty International призвали обеспечить возможность проведения следственного эксперимента с воспроизведением событий расстрела на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

Перед этим сообщалось, что в ГПУ обвинили СБУ и МВД в помехах расследованиям дел Евромайдана. Также "Страна" писала, что из 4,7 тысяч дел по преступлениям против Евромайдана только 9 человек получили тюремные сроки.