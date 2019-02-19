Забужко и другие. Названы лауреаты Шевченковской премии-2019
Комитет по Национальной премии имени Тараса Шевченко назвал лауреатов престижной награды в нынешнем году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский писатель и литературовед Ростислав Семкив.
"В номинации "Публицистика, журналистика": Богдан Горынь и Оксана Забужко. Номинация "Музыкальное искусство": Владимир Шейко, "Визуальное искусство": Василий Чебаник, "Киноискусство": Роман Бондарчук, "Театральное искусство": Ростислав Держипильский", - написал в соцсети Семкив и добавил, что результаты голосования будут представлены на утверждение Президенту Украины.
При этом в номинации "Литература" никто не был выбран, так как ни один из кандидатов не набрал проходной балл. Премию традиционно будут вручать в начале марта.
Уточним, что Богдан Горынь - бывший диссидент, украинский журналист, искусствовед и политолог.
Оксана Забужко - украинская писательница и поэтесса.
Оксана Забужко. Фото: apostrophe.ua
Владимир Шейко - украинский дирижер, заслуженный деятель искусств, народный артист Украины.
Владимир Шейко. Фото: suspilne.media
Василий Чебаник -украинский калиграф, художник-график.
Василий Чебаник. Фото: radiosvoboda.org
Роман Бондарчук - украинский режиссер, сценарист и монтажер документальных и художественных фильмов.
Роман Бондарчук. Фото: forbes.net.ua
Ростислав Держипильский -украинский театральный режиссер, актер, народный артист Украины.
Ростислав Держипильский. Фото: ukrinform.ru
В прошлом году, каждый из награжденных Шевченковской премией получил по 240 тысяч гривень.
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