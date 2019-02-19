Комитет по Национальной премии имени Тараса Шевченко назвал лауреатов престижной награды в нынешнем году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский писатель и литературовед Ростислав Семкив.

"В номинации "Публицистика, журналистика": Богдан Горынь и Оксана Забужко. Номинация "Музыкальное искусство": Владимир Шейко, "Визуальное искусство": Василий Чебаник, "Киноискусство": Роман Бондарчук, "Театральное искусство": Ростислав Держипильский", - написал в соцсети Семкив и добавил, что результаты голосования будут представлены на утверждение Президенту Украины.

При этом в номинации "Литература" никто не был выбран, так как ни один из кандидатов не набрал проходной балл. Премию традиционно будут вручать в начале марта.

Уточним, что Богдан Горынь - бывший диссидент, украинский журналист, искусствовед и политолог.

Оксана Забужко - украинская писательница и поэтесса.

Оксана Забужко. Фото: apostrophe.ua

Владимир Шейко - украинский дирижер, заслуженный деятель искусств, народный артист Украины.

Владимир Шейко. Фото: suspilne.media

Василий Чебаник -украинский калиграф, художник-график.

Василий Чебаник. Фото: radiosvoboda.org

Роман Бондарчук - украинский режиссер, сценарист и монтажер документальных и художественных фильмов.

Роман Бондарчук. Фото: forbes.net.ua

Ростислав Держипильский -украинский театральный режиссер, актер, народный артист Украины.

Ростислав Держипильский. Фото: ukrinform.ru

В прошлом году, каждый из награжденных Шевченковской премией получил по 240 тысяч гривень.

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