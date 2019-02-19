В Киеве во вторник задержали начальника управления активами и имуществом киевского банка "Хрещатик" и гражданское лицо во время получения ими взятки в размере $7 тыс. Об это сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

"Указанные лица подстрекали руководителя предприятия к предоставлению неправомерной выгоды ликвидатору ПАО "КБ "Хрещатик" за заключение договора аренды нежилых помещений. Ведутся следственные и процессуальные действия", - написала Сарган.

Она отметила, что это задержание стало возможным благодаря совместной работе департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием криминальных правонарушений, подследственных ГБР, со следователями главного следственного управления Национальной полиции Украины и сотрудниками СБУ.

Фото: facebook.com

Как сообщал НБУ, решение об отнесении банка "Хрещатик" к категории неплатежеспособных было принято в 2017 году на основании нарушения последним нормативов ликвидности и капитала. Из-за нехватки средств банк начал задерживать платежи. Центробанк отмечал, что в период временной администрации и ликвидации банка были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о манипуляции с активами финучреждения.

По данным НБУ, конечными владельцами банка "Хрещатик" являются Андрей Иванов (37,44% акций), территориальная община Киева в лице КГГА (25%), Николай Солдатенко (24,24%), ряд миноритарных владельцев.

Ранее "Страна" сообщала, что перед банкротством из банка Хрещатик вывели 2,3 миллиарда.

Однако, Высший суд посчитал, что НБУ вывел с рынка банк "Хрещатик" незаконно.