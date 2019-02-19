В Киеве супружеская пара пыталась скрыться от полицейской погони и устроила тройное ДТП на улице Большая Васильковская. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"В автомобиле Toyota была супружеская пара. Их преследовали Шевченковские правоохранители, потому что госпожа Польская Татьяна Николаевна, 1975 года рождения (пассажирка Toyota) – личность, которая скрывается от органов досудебного следствия. Мужчина, который был за рулем, решил, что он проскочит между машинами, но не получилось", – говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина разыскивалась полицией за мошенничество и легализацию доходов, полученных преступным путем. Она задержана и передана инициатору розыска в Луцкий отдел полиции Волынской области.

Фото: Киев Оперативный/Facebook

Как сообщала "Страна", под Киевом в ДТП с выехавшей на встречную полосу маршруткой пострадали 10 человек.

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