Глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о преимуществах донорства крови для самого донора. Доказано, что у людей-доноров снижается риск сердечно-сосудистых болезней, рака легких, прямой кишки, желудка и гортани. Также они более устойчивы к гемахроматозу и различным воспалениям.

В Киево-Могилянской академии проводят День донора, чтобы собрать неравнодушных людей и поделиться частичкой жизни со всеми, кто нуждается. Она пригласила потенциальных доноров 21 февраля, с 09:00 по 14:00 и опубликовала ссылку на мероприятие.

"Когда вы становитесь донором крови, вы не только спасаете чью-то жизнь, но и продлеваете собственную", - отметила Ульяна Супрун. Глава Минздрава Украины опубликовала факты о пользе донорства для здоровья:

У доноров существенно меньший риск сердечно-сосудистых болезней. По данным Американской Медицинской Ассоциации, люди среднего возраста, каждые полгода сдавали кровь, имели меньше инфарктов и инсультов. Масштабное исследование финских доноров показало, что сдача крови хотя бы раз в год снизила риск болезней сердца на 88%.

Кроме этого, у доноров лучший баланс холестерина и ниже его общий уровень, а значит - меньше риск сердечно-сосудистых заболеваний.

У доноров крови меньшие риски заболеть раком легких, прямой кишки, желудка и гортани. Причина низких шансов онкологических болезней не только в том, что доноры это, как правило, здоровые люди, которые следят за здоровьем, и поэтому имеют меньшие риски. Возможная причина - снижение уровня неорганического железа, вредного для здоровья.

Донорство уменьшает риск гемахроматоза - болезни, когда ионы железа накапливаются в печени и других органах. Симптомы гемахроматоз перекрываются с проявлениями других болезней, и их трудно распознать и принять меры. Доноры просто теряют лишнее железо и снижают риск (детали тут).

У доноров меньше проявлений воспаления и выше так называемый антиоксидантный статус, то есть они лучше обезвреживают свободные радикалы. (детали тут).

Донору проводят бесплатные анализы на гемоглобин, ВИЧ, гепатиты В и С и сифилис. Эти анализы следует регулярно делать всем.

"Ну и донорство - это просто круто. Сделайте пост с фото по сдаче крови и убедитесь", - отметила Супрун.

Как сдать кровь?

Быть старше 18 лет и весить более 50 кг.

Не употреблять алкоголь и энергетические напитки за 48 часов до сдачи крови, лекарственные средства за 72 часа (3 суток), не курить в течение 2 часов до процедуры и 2-3 часа после.

Не употреблять жирную пищу, в том числе молочные продукты за сутки до сдачи.

Иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Легко позавтракать. Перед сдачей крови выпить до пол-литра воды или чая.

не приходить сдавать кровь, если чувствуете недомогание (озноб, головокружение, головная боль, слабость) и если недавно болели инфекционными заболеваниями.

Больше про донорство можно почитать ТУТ.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", в ООН учредили фонд для гуманитарной помощи Украине на Донбассе. План направлен на защиту пострадавших людей и возобновление их доступа к средствам существования, основным услугам.

Напомним, что в Украине определили, кому и как давать согласие на посмертное донорство и трансплантацию органов.