Запорожская АЭС с 12 марта отключит четвертый энергоблок от энергосистемы страны на средний ремонт, который продлится 110 суток, сообщается на сайте ведомства.

"В течение ремонта на блоке планируется перегрузка топлива, предусмотрена замена перегрузочной машины новой, изготовление которой уже осуществляется в Чехии", - говорится в сообщении и уточняется, что во время ремонта будут выполнены работы по модернизации электротехнического оборудования.

Следующим в конце марта будет выведен второй энергоблок ЗАЭС, капитальный ремонт которого продлится 160 суток. В течение этого периода будут заменены конденсаторы.

В рамках ремонтной кампании текущего года также запланирован средний ремонт пятого энергоблока, который начнется в июне, и капитальный ремонт первого и третьего энергоблоков – в сентябре и ноябре соответственно. Средний ремонт шестого энергоблока запланирован на конец декабря 2019 года.

Кроме того, одной из основных задач на 2019 год является модернизация открытого распределительного устройства и расширение линий электропередачи, отмечено в сообщении.

Напомним, что расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности.

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