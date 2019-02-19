В департаменте образования китайской провинции Чжэцзян собираются ввести запрет на выполнение домашних заданий школьников с помощью приложений гаджетов. Так правительство надеется снизить уровень близорукости среди учеников, передает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на китайский телеканал CGTN.

Отмечается, что ученики начальной и средней школы больше не смогут приносить в школу электронные устройства, если не получат для этого специальное разрешение. Кроме того, учителя смогут пользоваться гаджетами во время урока не более 30% от его времени.

До этого министерство образования страны ввело запрет на использование популярных мессенджеров WeChat и QQ для назначения домашнего задания детям. Более того, летом прошлого года правительство запретило выполнять письменное домашнее задание для младшей и средней школы на электронных устройствах, таких как смартфоны, планшеты и ноутбуки. Разрешается только бумажный вариант выполнения работы. В течение первых двух лет обучения, дети вообще не будут получать письменную домашнюю работу.

Департамент образования также настаивает на ограничении времени, необходимого школьникам для выполнения домашней работы, чтобы увеличить время на отдых, занятия спортом и внеклассную деятельность.

Данные меры направлены на снижение показателя близорукости среди детей и подростков на 0,5 процентного пункта в год в течение следующих пяти лет. К концу этого периода доля детей с близорукостью в начальной школе не должна превышать 38%, в средних классах - 60%, в старших классах - 70%.

Страны Азии наиболее остро ощущают проблемы близорукости, так как уровень миопии здесь намного выше, чем в Европе и Северной Америке. Лидером по этому заболеванию является Сингапур, где 80% граждан имеют проблемы со зрением. На территории Китая от близорукости страдают 31% населения, однако среди школьников этот показатель достигает 77%, а среди студентов - 80%.

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