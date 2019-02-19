В Украине в среду, 20 февраля, в День памяти Небесной сотни, в Украину придет атмосферный фронт с повышенной влажностью. На западе и севере страны пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура ночью до +2°, днем до +10°. На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +1°, днем до +10° (в Ужгороде).

В северных областях местами пройдет дождь, температура ночью опустится до -1°, днем поднимется до +6°. В центре ожидаются осадки, температура ночью до -1°, днем до +7°. На востоке установится солнечная погода. Температура днем поднимется до +5°, ночью обещают заморозки до -9°.

Согласно народному прогнозу, 20 февраля - день Луки, Федора и Порфирия. Если в этот день неожиданно загремит гром, то летом пропадут сенокосы.

Прогноз погоды на 20 февраля Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", 19 февраля, во Львов придет весеннее тепло, а в Харькове ударят ночные морозы.

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