С 1991 года 137 украинских спортсменов начали выступление за другие страны. Об этом во вторник, 19 февраля 2019, передает УНН со ссылкой на данные Министерства молодежи и спорта Украины.

Больше всего украинских спортсменов выехали в Россию – 47, Азербайджан – 25 и США – 12.

В Турцию и Беларусь – по 6;

Германию и Израиль – по 4;

Португалию и Узбекистан – по 3;

Во Францию, Италию, Болгарию, Грузию, Казахстан, Австралию – по 2,

По одному спортсмену выехало в Японию, Словению, Хорватию, Австрию, Швецию, Словакию, Испанию, Канаду, Аргентину, Латвию, Англию, Египет и Катар.

Ранее сообщалось, что бронзовый призер чемпионата мира в эстафете 4x100 м, участница Олимпийских игр в Рио украинка Наталья Погребняк будет выступать за Россию. Разрешение получено от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Она имеет право подать заявку на получение нейтрального статуса для выступления на зарубежных турнирах.

Как сообщала "Страна", Александра Усика назвали лучшим боксером года по версии WBA.

Напомним, что в Минспорта опровергли заявление о неучастии Украины во Всемирной Универсиаде в Красноярске.