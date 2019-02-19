Причиной смерти модельера Карла Лагерфельда стал рак поджелудочной железы. Об этом сообщает французский журнал Public.

В понедельник, 18 февраля, немецкого модельера экстренно госпитализировали во французско-американскую больницу в Нейи-сюр-Сен. Ночью он скончался. Издание отмечает, что в последнее время модельер был очень ослаблен из-за состояния здоровья и высокого темпа работы.

"Страна" сообщала все, что известно о жизни и смерти модельера Карла Лагерфельда. Ему было 85 лет. В конце января Карл впервые не вышел на поклон в конце показа новой коллекции в Париже (Франция). Вместо него появилась на подиуме помощница Вирджини Виар. Позднее представители бренда объясняли это усталостью креативного директора.

Напомним, последнюю коллекцию Лагерфельд представил в 2018 году на Парижской неделе моды. Шоу восхитило зрителей, они попали в декорации, которые перенесли их на пляж, к лазурному морю, где гуляют красавицы и дежурят мускулистые спасатели.