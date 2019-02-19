Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, сдал загранпаспорт. Он остался без электронного браслета из-за их отсутствия в Херсоне.

Об этом сообщил один из адвокатов Мангера Дмитрий Ильченко, передают Украинские новости.

"Среди обязательств электронный браслет есть, но сейчас он без него, так как свободных нет в Херсоне", - сказал он.

По его словам, на Мангера наденут браслет как только найдут. Также адвокат сообщил, что его клиент уже сдал паспорт для выезда за границу. Защита планирует 20 февраля подать апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева об аресте Мангера и установлении залога в размере 2,5 млн гривен.

Как сообщала "Страна", в СБУ отрицают обвинения в причастности к убийству Гандзюк.

Напомним, что подозреваемый в организации убийства Гандзюк вышел из СИЗО под залог в 2,5 миллиона.