Производство молока в Украине в январе 2019 года (без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, части зоны проведения ООС) сократилось на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 0,561 млн тонн. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным Госстата, мяса (в живом весе) в январе произведено 0,309 млн тонн, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Производство яиц увеличилось на 4,8% - до 1,133 млрд шт.

Напомним, в 2018 году в Украине стоимость сала выросла в среднем на 11%. Самый дорогой кусок сала можно было приобрести в конце декабря 2018 года в Киеве - по 119,9 грн, а самый дешевый в Тернопольской области - по 50,9 грн.

Также мы сообщали, что стоимость обычного борща со свининой в Украине перевалила за 100 гривен.