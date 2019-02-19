СБУ проведёт антитеррористические учения в городе, где прошли протесты против повышения цен на отопление
Вчера в Смеле недовольные ценами за отопление люди ворвались в городскую администрацию. На пару часов перекрывали дорогу. Обещали выходить на митинги и дальше.
Сегодня стало известно, что 20-21 февраля Координационная группа АТЦ при Управлении СБУ в Черкасской области будет проводить в Смеле антитеррористические тактико-специальные учения.
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления спецслужбы в социальной сети Facebook.
Скриншот: Facebook/Управління СБУ в Черкаській області
Отмечается, что тренировки пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, в отдельных районах города возможно временное введение особого режима, а именно: ограничение движения транспортных средств, проверка документов, удостоверяющих личность.
Управление СБУ в регионе призывает местных жителей с пониманием отнестись к вероятным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.
Кроме того, спецслужба призывала граждан быть бдительными и немедленно информировать правоохранителей в случаях:
- наличия информации о прибытии или пребывании в регионе подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;
- появления подозрительных транспортных средств и полетов беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегически важных объектов;
- оставления без присмотра подозрительных предметов;
- выявления оружия или взрывных устройств;
- получения информации о намерениях совершения терактов, диверсий, разведывательно-подрывной деятельности.
В случае получения подобной информации СБУ просит граждан общаться непосредственно в Управление СБУ в Черкасской области по телефону круглосуточной горячей линии: (0472) 37 92 44 или воспользоваться электронным почтовым ящиком: usbu_chk@ssu.gov.ua.
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