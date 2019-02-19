Вчера в Смеле недовольные ценами за отопление люди ворвались в городскую администрацию. На пару часов перекрывали дорогу. Обещали выходить на митинги и дальше.

Сегодня стало известно, что 20-21 февраля Координационная группа АТЦ при Управлении СБУ в Черкасской области будет проводить в Смеле антитеррористические тактико-специальные учения.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления спецслужбы в социальной сети Facebook.

Скриншот: Facebook/Управління СБУ в Черкаській області

Отмечается, что тренировки пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, в отдельных районах города возможно временное введение особого режима, а именно: ограничение движения транспортных средств, проверка документов, удостоверяющих личность.

Управление СБУ в регионе призывает местных жителей с пониманием отнестись к вероятным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

Кроме того, спецслужба призывала граждан быть бдительными и немедленно информировать правоохранителей в случаях:

наличия информации о прибытии или пребывании в регионе подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;

появления подозрительных транспортных средств и полетов беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегически важных объектов;

оставления без присмотра подозрительных предметов;

выявления оружия или взрывных устройств;

получения информации о намерениях совершения терактов, диверсий, разведывательно-подрывной деятельности.

В случае получения подобной информации СБУ просит граждан общаться непосредственно в Управление СБУ в Черкасской области по телефону круглосуточной горячей линии: (0472) 37 92 44 или воспользоваться электронным почтовым ящиком: usbu_chk@ssu.gov.ua.

Также мы писали, что появились первые подробности и фото военных учений "Си Бриз-2019".

Ранее сообщалось, что Украина и США проведут учения "Си Бриз-2019" в Черном море.