Известный поэт, композитор и телеведущий Константин Гнатенко возмутился обстановкой в Раде во время выступления евродепутата Сандры Калниете. Она говорила о событиях 19 февраля 2014 на Евромайдане. В это время часть парламентариев были заняты своими телефонами. Также он сообщил, что часть народных депутатов разговаривали друг с другом.

"Тела тех, кого убили были внесены волонтерами, и их оставляли во дворе монастыря (Михайловского - прим. ред.). И мы подошли к тому месту, где просто рядами лежали мертвые тела", - сообщила депутат.

"Священник сказал, что каждый из этих людей был застрелен или в сердце или в голову. Это не были случайные жертвы, было понятно, что этих людей убивали профессионалы", - сообщила депутат Европейского парламента Сандра Калниете.

Фото: facebook.com/Костя Гнатенко

Выступление начинается с 1:20:58, видео: youtube.com/112 Украина Online

Как сообщала "Страна", в прокуратуре обвинили СБУ и МВД в помехах расследованиям дел Евромайдана. Кроме того препятствия в расследовании также идут и в системе Генеральной прокуратуры. В частности, сокращение штата и передача расследования другим подразделениям.

Ранее "Страна" разбиралась, кто спровоцировал расстрел "Небесной сотни" и предопределил кровавые события на Майдане.