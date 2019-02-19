Служба безопасности Украины объявила в розыск офицер Главного (разведывательного) управления Генштаба Вооруженных сил России Олег Иванников (позывной "Ореон"), которого подозревают в причастности к крушению самолета Boeing-777 Malaysia Airlines рейса МН-17 на Донбассе. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Скриншот: mvs.gov.ua

Отмечается, что российского военного объявили в розыск 21 января 2019 года. Иванникову предъявлены подозрения по ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или участие в ней) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса. В данный момент подозреваемому еще не избрали меру пресечения. 51-летний Иванников является кадровым офицером Генштаба РФ. В течение 2006-2008 годов являлся "министром обороны" в непризнанной республике Южная Осетия.

Согласно данным аналитической группы Bellingcat и СБУ, Иванников причастен к крушению самолета Malaysia Airlines на Донбассе, а именно, к перемещению из РФ зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолет. Кроме того, СБУ считает Иванникова одним из кураторов боевиков частной военной компании "Вагнера" в Луганской области.

Ранее мы писали, что Евросоюз призвал Россию взять ответственность за крушение МН-17 на Донбассе.

Также сообщалось, что виновных в крушении рейса МН-17 будут судить в Нидерландах.