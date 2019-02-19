Обвиняемая в смертельном ДТП в Харькове, в котором погибли шестеро пешеходов, водитель Lexus Елена Зайцева признала свою вину. Это произошло во вторник, 19 февраля, в Киевском райсуде Харькова во время дебатов по делу. Об этом сообщает UA: Харків.

"Зайцева на дебатах признала вину. Сказала, что готова нести наказание, которое определит ей суд", - говорится в сообщении.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова на улице Сумской. Два внедорожника под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой отбросило на пешеходов. Погибли шесть человек.

Ранее "Страна" писала о том, что обвинение потребовало 10 лет тюрьмы для Зайцевой и Дронова.

Также мы сообщали, что брат фигурантки смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой попался на пьяном вождении.