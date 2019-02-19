В Украине в 2018 году увеличилось число благотворителей, основная сумма пожертвований также выросла с 300 гривен в 2017 году до 500 гривен в прошлом году. Об этом свидетельствуют результаты исследования фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

"Общая сумма, которую благотворители жертвовали в течение 2018 года, несколько возросла по сравнению с предыдущими годами", - говорится в выводах опроса. В частности, в 2017 году основная сумма пожертвований приходилась на суммы от 50 до 300 гривен, а в 2018 году - от 50 до 500 гривен.

Сообщается, что на востоке и юге страны суммы пожертвований были выше: от 1000 и более 2000 гривен отдали по 19% опрошенных, а на западе и центре - 4% опрошенных. Также в прошлом году вырос процент тех, кто занимался волонтерской деятельностью - с 12% до 18%.

В течение года чаще всего деньги жертвовали жители запада и центра. Респонденты также признались, что им доводилось оказывать благотворительную помощь тем, кто "решает определенные проблемы".

Судя по результатам опроса, малые суммы активнее жертвуют люди в возрасте от 30 до 39 лет. Не скупятся на 100 гривен - молодежь от 18 до 24 лет и 60-летние пенсионеры (самый высокий показатель в 28,8%). Крупные суммы могут отдать на благотворительность украинцы в возрасте 30-39 лет (5% - самый большой показатель по возрастному признаку).

Отмечается, что уровень вовлеченности в благотворительную деятельность пока остается выше, чем до Евромайдана. В частности, в течение 2018 большую благотворительную помощь оказывали жители запада (58%) и центра (41%) и меньше - юга (23%) и востока (24%). Опрос проводился с 19 по 25 декабря 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Для исследования были опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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