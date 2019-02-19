Командование ВСУ заявило, что никакие российские самолеты украинское воздушное пространство не нарушали
Воздушные силы Вооруженных сил Украины объявляют, что воздушная граница страны не была нарушена российскими самолетами. Об этом сообщается на официальной странице командование в Facebook.
Информация о том, что российский самолет Ту-95 якобы вторглись в воздушное пространство Украины появилась накануне в ряде СМИ. При этом сообщалось что это произошло 15 февраля: самолет Воздушно-космических сил РФ Ту-95 пролетел в районе проведения ООС. При этом командование ВС ВСУ провело проверку и официально заявило, что такого инцидента не было.
В свою очередь, наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что зафиксировали полеты самолета вероятно категории Ту над неподконтрольной территорией Донбасса.
Скриншот: Facebook/ Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces
Напомним, Путин инициировал создание сверхзвукового пассажирского самолета.
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