Воздушные силы Вооруженных сил Украины объявляют, что воздушная граница страны не была нарушена российскими самолетами. Об этом сообщается на официальной странице командование в Facebook.

Информация о том, что российский самолет Ту-95 якобы вторглись в воздушное пространство Украины появилась накануне в ряде СМИ. При этом сообщалось что это произошло 15 февраля: самолет Воздушно-космических сил РФ Ту-95 пролетел в районе проведения ООС. При этом командование ВС ВСУ провело проверку и официально заявило, что такого инцидента не было.

В свою очередь, наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что зафиксировали полеты самолета вероятно категории Ту над неподконтрольной территорией Донбасса.

Скриншот: Facebook/ Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Напомним, Путин инициировал создание сверхзвукового пассажирского самолета.

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