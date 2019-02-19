В Днепровском районе Киева совершена кража в квартире судьи. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что жилплощадь принадлежит одному из судей Окружного административного суда и ее родителям. Преступники, дождавшись когда хозяева покинут дом, взломали входную дверь в квартиру и проникли внутрь. В результате кражи были похищены деньги, ювелирные украшения и компьютерная техника. Полиция начала досудебное расследование по данному факту (ст. 185 УК Украины - кража). Сумма ущерба, который был нанесен грабителями, устанавливается.

Также мы писали, что в Одесской области мужчину посадили на три года после кражи кролика.

Ранее сообщалось, что В Киеве полицейские задержали банду домушников сразу после кражи.