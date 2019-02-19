Суда Второй постоянной противоминной группы НАТО вошли в акваторию Черного моря. В составе группы - плавбаза ВМС Германии Werra, минный тральщик ВМС Турции Akcakoca, а также румынский и болгарский минные тральщики.

Напомним, в планах входящецй в состав военно-морских сил ФРГ плавбазы Werra посетить два черноморских порта в Болгарии - Бургас и Варну. Уточнялось, что этот поход был запланирован давно.

Ранее "Страна" писала о том, что эсминец военно-морских сил США Donald Cook покинул Черное море, в котором он пробыл чуть более недели, и направился в Средиземное море через пролив Босфор.

Тапкже мы сообщали, что флагман группы ВМФ США, который может нести до 56 крылатых ракет на борту, вошел в акваторию Балтийского моря.