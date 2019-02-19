В Киеве начат ремонт магистрального трубопровода Д-400, где в зеленой зоне улицы Народного ополчения произошла утечка. Она сопровождалась провалом на проезжей части.

Аварийная бригада "Киевводоканала" срочно прибыла на место утечки, которая уже локализована, и начала ремонтные работы. Их сроки пока неизвестны. Об этом сообщили в ЧАО "КП "Киевводоканал", сообщает пресс-служба КГГА.

Фото: radiosvoboda.org

По состоянию на вторник часть дороги перекрыта. Частично изменены маршруты следования троллейбусов маршрутов №№ 19д, 30, 40, 40к и выезды троллейбусного бюро (ТРЕД 3) на ул. Народного ополчения в направлении Севастопольской площади. Движение троллейбусов осуществляется ул. Винницкой, Воздухофлотским путепроводом, ул. Смелянской – дальше по собственной схеме. Киевлян просят с пониманием относиться к временным неудобствам и выбирать другие маршруты движения.

Как сообщала "Страна", в центре Киева троллейбус провалился под асфальт. Дорожники начали изучать состояния международных и национальных трасс в стране, чтобы в феврале приступить к ямочному ремонту.