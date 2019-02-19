В Украине монетизация субсидий будет происходить вместе с выплатой пенсии или путем выдачи наличных в кассах "Ощадбанка". Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Пенсионеры получат помощь от государства для оплаты коммунальных платежей за февраль 2019 в марте вместе с пенсией", - говорится в сообщении. Остальные субсидианты смогут получить средства с 12 марта в ближайшем отделении "Ощадбанка" по предъявлению паспорта и идентификационного кода.

В правительстве предупреждают, что такое понятие как обязательный платеж отменяется. "Домохозяйство получит субсидию наличными и должно самостоятельно рассчитаться за потребленный газ, тепло, воду, электроэнергию, а средства, которые останутся после оплаты коммуналки, могут использоваться по своему усмотрению", - заявили в правительстве.

Оплата коммунальных платежей после 20 марта не будет влиять на субсидию в следующем месяце. Однако, если по состоянию на май 2019 года, в домохозяйствах будет просрочка более месяца в размере 340 гривен, субсидию на новый период 2019-2020 лет не назначат.

В правительстве напоминают, что в мае происходит процесс переназначения субсидий на новый год. "Поэтому всем получателям субсидий нужно обязательно подать заявление и декларацию о доходах в управление соцзащиты населения. Автоматическое переназначение помощи касаться только тех, кто обратится за субсидией впервые в 2019 году", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее было подсчитано, что на выплаты понадобится порядка 6 млрд в месяц и каждому получателю достанется порядка 1,5 тысячи грн. При этом эксперты, с которыми ранее общалась "Страна", уверены, что дольше месяца кампания не продлится и является чисто пиар-мероприятием действующего президента (подробнее об этом можно прочитать здесь).

Как сообщала "Страна", Кабинет министров вернул прежние социальные нормы потребления газа при расчете субсидий.

Ранее в Кабмине объяснили, как будут проверять получателей субсидий и кто может лишиться выплат.