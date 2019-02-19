В Киеве задержали гражданина Турции, который находился в международном розыске по подозрению в убийстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Уточняется, что мужчину 1993 года рождения задержали в одном из домов на бульваре Академика Вернадского. Известно, что он находился в международном розыске по линии Интерпола по подозрению в совершении умышленного убийства на родине.

Сейчас информация о задержании передана в соответствующие органы. Теперь будет решаться вопрос о его экстрадиции.

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