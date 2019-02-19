В Гадяче в Полтавской области экс-сотрудники местного предприятия "Гадячсыр" частично перекрыли дороги на три дня. Грузовые автомобили не могут попасть в город со стороны Полтавы и Миргорода. Об этом 18 февраля сообщило управление Нацполиции в Полтавской области.

Фото: bazarmedia.info

"С 18 по 20 февраля 2019 года, в связи с проведением мирной акции бывшими работниками ООО "Гадячсыр" из-за невыплаты им заработной платы, въезд грузовых транспортных средств в город Гадяч со стороны Полтавы и Миргорода ограничен", – говорится в сообщении.

Чтобы беспрепятственно въехать в город со стороны Полтавы стражи порядка советуют двигаться по маршруту: Полтава – пгт Опошня – Миргород – село Комышня – Петровка – Роменская – Гадяч.

Для водителей транзитного грузового транспорта, которые проезжают через Гадяч из пгт Липовая Долина в Сумской области, полиция советует ехать через: Гадяч – Петровка – Роменская – Комышня – Миргород.

А для тех, кто едет из города Лохвица Полтавской области, рекомендуется следующий маршрут: Лохвица – Петровка – Роменская – Комышня – Миргород.

Фото: bazarmedia.info

Ранее мы писали, что на Закарпатье после массового ДТП перекрыли трассу Киев-Чоп из-за массового ДТП.

Также сообщалось, что на Печерске в Киеве из-за угрозы взрыва гранаты перекрыли улицу.