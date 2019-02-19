"Что евреи все еще делают там? Что еще нужно, чтобы убедить их уйти?" СМИ Израиля узнали про нацистскую свастику в киевском ТЦ
В Израиле многие средства массовой информации написали статьи о скандальном появлении в киевском ТЦ Gorodok Gallery на LED-лестнице нацистской свастики 16 февраля. В ТЦ заявили о взломе их системы хакерами.
Видео появления свастики в киевском ТЦ перепостил Эдуард Долинский. Он связал это событие с факельным маршем радикалов под лозунгом "Бандера, вставай". Глава Украинского еврейского комитета подчеркнул, что ТЦ Gorodok Gallery находится по адресу: проспект Степана Бандеры, 23.
Материалы о нацистской свастике в киевском ТЦ опубликовал ряд израильских изданий -
The Times of Israel: "В торговом центре в Украине, расположенном на улице, названной в честь пособника нацистов, на лестнице появилась большая свастика". В издании подчеркнули, что около часа спустя по Киеву с факелами прошли несколько сотен радикалов.
В The Jerusalem Post напомнили, что улица Бандеры появилась в Киеве в 2016 году в результате переименования Московского проспекта, произошедшего, несмотря на протесты.
The Jewish Press завершило материал о свастике в киевском ТЦ пассажем: "Нужно задаться вопросом, что евреи все еще делают там, и что еще нужно, чтобы убедить их уйти, если не ради их собственной безопасности, то хотя бы ради благополучия их семей".
Kyiv’s shopping mall “Gorodok” pic.twitter.com/VzCnEjA2KZ— Eduard Dolinsky (@edolinsky) 18 лютого 2019 р.
Торговый центр Gorodok Gallery отреагировал на ситуацию спустя несколько дней, 18 февраля, заявив о хакерской атаке. Причастных к хакерской атаке уже разыскивают.
Как сообщала "Страна", Минобразования потребовало убрать из учебника по истории упоминание о сотрудничестве Шухевича с нацистами.
Напомним, что президент Греции напомнил Меркель о компенсации за преступления нацистов, канцлер согласилась признать вину.