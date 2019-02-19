В Израиле многие средства массовой информации написали статьи о скандальном появлении в киевском ТЦ Gorodok Gallery на LED-лестнице нацистской свастики 16 февраля. В ТЦ заявили о взломе их системы хакерами.

Видео появления свастики в киевском ТЦ перепостил Эдуард Долинский. Он связал это событие с факельным маршем радикалов под лозунгом "Бандера, вставай". Глава Украинского еврейского комитета подчеркнул, что ТЦ Gorodok Gallery находится по адресу: проспект Степана Бандеры, 23.

Материалы о нацистской свастике в киевском ТЦ опубликовал ряд израильских изданий -

The Times of Israel: "В торговом центре в Украине, расположенном на улице, названной в честь пособника нацистов, на лестнице появилась большая свастика". В издании подчеркнули, что около часа спустя по Киеву с факелами прошли несколько сотен радикалов.

В The Jerusalem Post напомнили, что улица Бандеры появилась в Киеве в 2016 году в результате переименования Московского проспекта, произошедшего, несмотря на протесты.

The Jewish Press завершило материал о свастике в киевском ТЦ пассажем: "Нужно задаться вопросом, что евреи все еще делают там, и что еще нужно, чтобы убедить их уйти, если не ради их собственной безопасности, то хотя бы ради благополучия их семей".

Торговый центр Gorodok Gallery отреагировал на ситуацию спустя несколько дней, 18 февраля, заявив о хакерской атаке. Причастных к хакерской атаке уже разыскивают.

Как сообщала "Страна", Минобразования потребовало убрать из учебника по истории упоминание о сотрудничестве Шухевича с нацистами.

Напомним, что президент Греции напомнил Меркель о компенсации за преступления нацистов, канцлер согласилась признать вину.