По данным Главного управления разведки Министерства обороны, вернувшиеся из Сирии военные РФ стали использовать лазерное оружие неустановленного типа с февраля в зоне операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщил во время брифинга спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, пишут Українськi Новини.

"С начала февраля противником начато использование пока что неустановленного образца оптических лазерных устройств, которые способны поражать органы зрения человека", - сообщил он.

Отмечается, что российские солдаты, которые вернулись из Сирии, начали использовать новое оружие, чтобы усилить снайперские подразделения противника на Донбассе.

Ранее мы писали, что в США разработали лазерную пушку, которая может глушить и ослеплять людей короткими импульсами.

Также сообщалось, что пограничники заявили, что в зоне ООС против них применяют лазерное оружие, в результате чего один боец почти ослеп.