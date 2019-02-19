В Киеве на НСК "Олимпийский" заработают новые входные терминалы. Они позволят зрителям спортивных и культурных мероприятий при предъявление билета пользоваться экранами мобильных устройств.

Новинка включится перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между киевским "Динамо" и греческим "Олимпиакосом". Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо Киев".

Так что посетителям стадиона необязательно будет распечатывать билет, приобретенный онлайн. Новые сканеры установлены на 16 турникетах ворот "Север 2" НСК Олимпийский (со стороны станции метро "Дворец спорта").

Протестировать новый терминал болельщики смогут уже с 20:00 часов 21 февраля: матч "Динамо" – "Олимпиакос" начнется в 22:00.

Отметим, что первый матч на обновленном НСК состоялся 12 ноября 2011 года. С этого момента функция считывания данных с экрана на стадионе не была доступна.

Как сообщала "Страна", в пабе Киева динамовские ультрас напали на фанов Айнтрахта, пострадали пять человек.

Напомним, что после ничьей с Олимпиакосом Хацкевич оценил шансы на выход в 1/8 как 50 на 50.