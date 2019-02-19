Глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко оказал в самолете медицинскую помощь пассажирке и спас ей жизнь. Это произошло на борту авиарейса Женева-Стамбул. Женщина внезапно почувствовала себя плохо, ее состояние было довольно тяжелым. Сергеенко оказал ей медицинскую помощь и в течение всего полета лично контролировал состояние больной, пишет "Грузия Online".

Эту информацию подтвердили и в пресс-службе Минздрава Грузии. Оказалось, что пациенткой главы Минздрава Грузии оказалась гражданка Ирана, которая вместе с мужем и детьми проживает в Женеве. Женщина не осталась в долгу и направила министру письмо благодарности.

"Уважаемый господин Сергеенко, я пишу вам для того, чтобы передать вам искреннюю благодарность за ту помощь, которую вы оказали мне во время рейса Женева-Стамбул. Я никогда не получала подобную профессиональную и чуткую помощь на борту. Вы подарили мне жизнь! Еще раз благодарю вас за помощь, и я надеюсь, что мы еще раз встретимся и я познакомлю вас с членами моей семьи", - говорится в письме, которое получил министр.

Следует отметить, что это не первый случай, когда министр здравоохранения спасает жизнь человеку. В сентябре 2013 года Сергеенко ехал на авиашоу, когда увидел, как на Московском проспекте в Тбилиси машина сбила пьяного пешехода.

Как выяснилось позже, пострадавший Денис Ахмедов - человек без определенного места жительства и документов. По словам очевидцев, Сергеенко не стал дожидаться приезда врачей и сам перевязал ногу мужчины, пожертвовав своим галстуком от Кардена. Сбитому мужчине потребовалась операция, но все завершилось благополучно, благодаря своевременно оказанной помощи.

После этого случая принадлежавший министру галстук поместили вместе с другими медалями и наградами Центра скорой медицинской помощи в Тбилиси как символ верности клятве Гиппократа.

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