Пользователи соцсетей обсуждают историю Петра Порошенко о том, как он в 2014 году, во время массовых убийств на Майдане, на руках выносил раненных из Мариинского парка (ее президент рассказал 18 февраля в Ивано-Франковске).

В целом намерение Порошенко преувеличить свои заслуги во время тех событий вызвало у украинцев негодование. Некоторые усматривают в этом отсылки к "Скотному двору" Оруэлла, а некоторые - к более прозаичному анекдоту про Вовочку и войну.

Журналистка Ольга Волкова процитировала на своей странице в Facebook историю президента, сопроводив ее цитатой из "Скотного двора". "Если до сегодняшнего дня вы не знали, но Петр Порошенко в 2014 лично на себе выносил погибших на майдане - и на нашей стене изменили текст истории", - резюмировала журналистка.

Скриншот, фото: Facebook/ Ольга Волкова

Народный депутат Семен Семенченко опубликовал в Facebook фото президента в компании правоохранителей и проиронизировал: "2014. Порошенко готовится выносить раненных "беркутами" Майдановцев. Напряжение борьбы и жертвенность будущего президента Украины поражает...".

Скриншот, фото: Facebook/ Семен Семенченко

Политический обозреватель Руслан Бизяев процитировал в своем Facebook анекдот о Вовочке и войне, в котором учительница спросила у детей, что они делали во время немецкой оккупации, а Вовочка ответил, что подносил патроны "нашим".

"Оказывается наш дорогой и любимый гарант делал тоже самое во время Майдана... Если посмотреть многочисленные фото тех дней, то можно легко убедится - гарант лично был на стороне силовиков вообще, и "Беркута" в частности. Но тогда возникает логичный вопрос - если Порошенко борется уже почти пять лет с агентами Кремля, то на Майдане под чутким руководством ФСБ стояли...", - написал Бизяев.

Скриншот, фото: Facebook/ Руслан Бизяев.Политический обозреватель

"Он - слышит плач детей через бронированные стекла машины кортежа! Он - выносил мертвых с Майдана! Он - духовный отец украинской нации. Звоните в 103, тут пациент для усмирительной рубашки", - такой пост опубликовала в своем Facebook журналистка Олеся Медведева, сопроводив его хештегом "PoRoshenKoNeverAgain".

Скриншот, фото: Facebook/ Олеся Медведева

Политический эксперт Николай Мельник отметил, что ожидал заявлений порохоботов по поводу подвигов Порошенко на Майдане.

"Любой лжи есть предел, и эта граница проходит по линии светлой памяти тех, кто погиб на Майдане пока политики в теплых кабинетах определяли, кто из них больше "с@ка православная"", - написал он на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/ Микола Мельник

Напомним, "Страна" подробно описывала 5 дней, которые изменили Украину - от зачистки Майдана до бегства Януковича.

Также мы писали о том, кто спровоцировал расстрел "Небесной сотни" и предопределил кровавые события на Майдане.