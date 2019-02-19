Опубликовано полное видео конфликта, который произошел 2 января между боксером Петром Очеретяным и сотрудником УГО Василием Хмелюком на придомовой территории ЖК "Французский квартал" и завершился смертью 26-летнего Хмелюка. Видео конфликта показали в программе Гроші.

На кадрах видно, как Хмелюк резко толкает Очеретяного во время разговора. На этот толчок Очеретяный отвечает ударом в лицо, после чего сотрудник УГО падает и бьется головой об асфальт. После падения силовик был еще живым, и убедившись в этом, Очеретяный пошел домой. По словам адвоката, о смерти Хмелюка боксер узнал только из новостей. Теперь Очеретяному грозит 15 лет тюрьмы за умышленное убийство.

Кроме того, журналисты программы узнали, что Хмелюк мог быть причастным к избиению сына политика Нестора Шуфрича, которое произошло 13 мая 2018 года.

Ранее "Страна" сообщала, что жена охранника Порошенко рассказала, как именно произошел конфликт с боксером, в котором убит ее муж.

Напомним, конфликт произошел из-за собаки, боксер с одного удара убил мужчину. Впрочем, есть версия, что боксеру Очеретяному покровительствуют высокие чины из ГПУ. Во время суда по изменению меры пресечения для боксера Петра Очеретяного, нардеп от Народного фронта Федор Бендюженко попросил передать подозреваемого под его личную поруку.