Руководитель управления Спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк во время брифинга во вторник, 19 февраля, сообщил, что со стороны СБУ И МВД имело место препятствование и вмешательство в процесс расследования дел Майдана, сообщает РБК-Украина

"Практическое отсутствие помощи со стороны оперативных подразделений, за исключением отдельных эпизодов расследования дела "титушек", - сообщил Горбатюк.

Кроме того, он отметил, что препятствия в расследовании также происходили и в системе Генеральной прокуратуры. В частности, сокращение штата и передача расследования другим подразделениям.

Горбатюк добавил, что в правоохранительных органах все еще работают 36 подозреваемых в совершении преступлений во время Евромайдана. Он подчеркнул, что 10 из этих подозреваемых занимают руководящие должности.

"Они продолжают работать и никакого реагирования для того, чтобы отстранить их от должностей не принимается. Суды не соглашаются, руководство самостоятельно не принимает мер. Есть наши письма, на которые отсутствует реагирование", - добавил он.

Напомним, до этого Горбатюк объяснил генпрокурору Луценко, что следствие по убийствам на Майдане еще не закончено.

Также мы писали, что Горбатюка назначили начальником следственного управления ГПУ.

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