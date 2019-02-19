В Каменском на Днепровском металлургическом комбинате (ДМК) погиб работник. Инцидент произошел 18 февраля. Об этом сообщается на сайте предприятия.

"18 февраля в доменном цехе ПАО Днепровский меткомбинат у пульта управления ГП-9 обнаружен горновой, 1972 года рождения, без признаков жизни. На место была вызвана скорая помощь, проводились реанимационные мероприятия. Через время медработники констатировали смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проводится расследование для установления точной причины и обстоятельств инцидента.

Напомним, ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

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